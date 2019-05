Campania: Ciarambino (M5s), su riduzione vitalizi doppia vittoria e maggiore risparmio per i cittadini

- "Oggi abbiamo conseguito una grande vittoria sul taglio dei vitalizi. Una vittoria dei cittadini della Campania che comporterà ulteriori decurtazioni alla norma sul taglio del peggiore dei privilegi imposta dal nostro Governo anche alle Regioni". Lo ha dichiarato il consigliere del Movimento 5 stelle alla Regione Campania Valeria Ciarambino, relatrice di minoranza del testo sul taglio dei vitalizi che sarà portato all'attenzione dell'aula del Consiglio. "La maggioranza Pd - ha proseguito Ciarambino - aveva provato a dare vita a una operazione ostruzionistica. L'intesa sulle linee di indirizzo era stata infatti raggiunta in Conferenza Stato-Regioni il 17 aprile, ma quel testo, senza modificare neppure una virgola, è stato trasmesso ai Gruppi consiliari il 17 maggio. Un mese dopo. Tenuto conto che c'è tempo fino al 30 maggio per l'approvazione e che la seduta del Consiglio sul tema è stata convocata il 28 maggio, l'ufficio di presidenza della prima commissione aveva stabilito che non c'era più tempo per l'esame congiunto con la nostra proposta né per discutere emendamenti. Grazie alla nostra battaglia oggi in commissione Affari Istituzionali, abbiamo ottenuto che si convocasse, lunedì 27 maggio, un tavolo politico per la discussione di ulteriori decurtazioni in linea con la nostra proposta, prima che il testo approdi in aula il giorno successivo". (segue) (Ren)