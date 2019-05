Campania: Ciarambino (M5s), su riduzione vitalizi doppia vittoria e maggiore risparmio per i cittadini (2)

- "Oggi – ha sottolineato Ciarambino - versiamo 11 milioni l'anno per pagare i vitalizi agli ex consiglieri regionali. In Campania da quattro anni ci battiamo per il taglio dei vitalizi, con proposte ammuffite nei cassetti del Consiglio ed emendamenti puntualmente bocciati da centrosinistra e centrodestra. Oggi, grazie al M5s al governo del Paese, abbiamo costretto la Regione Campania a tagliare questo vergognoso privilegio. L'intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni comporterebbe una decurtazione del 20 - 30%. È un risultato importante ma noi puntiamo a un ulteriore risparmio, grazie all'innalzamento dell'età pensionabile da 60 a 67 anni, come per un qualunque dipendente pubblico, e al divieto di cumulo con i vitalizi di altre cariche elettive. Se non ci sarà intesa su questi punti al tavolo di lunedì, porteremo la nostra proposta, in forma di emendamenti, nell'aula del Consiglio martedì 28". "In quella sede - ha concluso Ciarambino - vedremo in che modo De Luca, la sua maggioranza e i suoi finti oppositori di centrodestra troveranno le parole e il coraggio di dire ai cittadini della Campania, regione che registra uno dei più alti tassi di povertà in Europa, che non hanno alcuna intenzione di intervenire con la massima efficacia sul più odioso di tutti i privilegi". (Ren)