Ischia: Giannuzzi (M5s), a Casamicciola Terme con il Movimento vince la legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come ischitano mi sentirei confortato al pensiero che questa fase così delicata della ricostruzione e del riavvio di un'isola sia in questo momento sotto il controllo di una forza politica che ha dimostrato di avere come sua stella polare la legalità". Lo ha dichiarato la senatrice del Movimento 5 stelle, Silvana Giannuzzi, in riferimento al sisma che ha colpito il comune isolano nel 2017, a margine dell'incontro di chiusura della campagna elettorale della candidata sindaco pentastellato al comune di Casamicciola Terme, Caterina Iacono. Assieme a loro hanno partecipato l'onorevole Conny Giordano e il consigliere regionale Tommaso Malerba. La deputata Conny Giordano in merito ha dichiarato: "Abbiamo subito voluto dare un segnale forte della nostra vicinanza a questa isola, così come a tutti i territori che sono stati colpiti da eventi tragici". Il consigliere regionale Tommaso Malerba ha aggiunto: "La rivoluzione parte dai Comuni. Il nostro Governo sta provvedendo, tramite il Commissario, a indennizzare le strutture alberghiere, e a mettere in sicurezza scuole e chiese. A distanza di due anni dal sisma e con la collaborazione dei Comuni, il Governo sta facendo arrivare risposte concrete ai cittadini. Vogliamo innescare un processo sano di filiera tra Comune, Commissario, Regione e Governo per portare benefici agli isolani terremotati". L'architetto Caterina Iacono, candidata sindaco per il Movimento 5 stelle, ha concluso: "Noi siamo veramente felici perché abbiamo visto che i cittadini ripongono grande fiducia in noi e nei nostri progetti di rilancio. D'altro canto se Ischia può beneficiare di un decreto è perché c'è stato l'impegno del Movimento 5 Stelle e del nostro governo".(Ren)