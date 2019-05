Napoli: Gaudini e Borrelli (Verdi), segnalazioni sulle condizioni delle strade dopo i lavori per la fibra ottica

- "Abbiamo ricevuto una serie di segnalazioni circa le condizioni della sede stradale in seguito ai lavori di scavo per l'installazione della fibra ottica". Lo hanno dichiarato il consigliere dei Verdi alla Regione Campania Francesco Emilio Borrelli e il consigliere al comune di Napoli del Sole che Ride Marco Gaudini commentando la situazione della viabilità a Napoli. "In più punti della città - hanno proseguito i consiglieri - il lavoro risulta effettuato in maniera approssimativa, con il manto d'asfalto che si presenta pericoloso e sdrucciolevole. Un vero e proprio pregiudizio per la sicurezza degli automobilisti. In via Tasso, ad esempio, il problema è amplificato dal fatto che stiamo parlando di una strada in pendenza. Lo stesso problema è stato riscontrato in altri quartieri. Per esempio a Pianura, dove nella zona di via Provinciale Napoli, il rattoppo sulla carreggiata risulta non livellato". "Abbiamo inviato - hanno concluso Borrelli e Gaudini - una nota al comune di Napoli per chiedere di verificare la corretta effettuazione dei lavori di ripristino dello stato dei luoghi in seguito ai lavori e di procedere nei confronti delle aziende nel caso emergano delle negligenze". (Ren)