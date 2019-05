Napoli: l’associazione Medea Art organizza visita guidata a Villa Doria d’Angri

- Alle 10.30 di venerdì 24 maggio, l’appuntamento è con Villa Doria d’Angri. Con il patrocinio dell'Università degli studi di Napoli Parthenope, in esclusiva la visita a quella che viene considerata la più bella villa di Napoli. Voluta dal Principe Marcantonio Doria quale villa di delizie, fu costruita tra il 1831 ed il 1833 ad opera di una folta schiera di architetti e decoratori, con spese - si dice - enormi per l’epoca. La struttura nasce legata alla roccia come un suo spettacolare prolungamento. La fontana con giochi d’acqua e il giardino inglese di 12.000 mq, con rampe ricche di piante e fiori di pregio, rappresentano un insieme particolare che costituiva, insieme alla Villa, una celebrazione della potenza del Principe. Da ogni stanza si gode di un panorama su tutto il golfo. Nel 1880 la villa ospitò per 8 mesi Wagner, sbarcato a Napoli con il treno reale di Ludovico di Baviera. Qui il compositore completò il Parsifal e scrisse il libro autobiografico “La mia vita”. Sul patio prospiciente il Salone della Villa, il 22 maggio 1880 il grande Joseph Rubinstein eseguì in anteprima al pianoforte la musica che accompagna la metamorfosi scenica del I atto del Parsifal, complice il magnifico panorama che si godeva al tramonto dalla Villa. Da allora la sala dove soggiornò Wagner è stata denominata “sala Wagner”. (segue) (Ren)