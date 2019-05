Ercolano (Na): a Radio Siani venerdì si ricorda strage di Capaci

- Giovedì 23 e venerdì 24 maggio, tra Ercolano e Torre del Greco, tre momenti per commemorare le vittime della strage di Capaci con una delegazione di studenti universitari americani. Una due giorni dedicata alla memoria e alla formazione di giovani cittadini provenienti dagli Stati Uniti, attraverso i valori dell’antimafia, della cultura, del cibo e delle bellezze tipiche del territorio vesuviano. Si inizia il 23 alle 10 nella sede di Radio Siani, in corso Resina 62, con un incontro con gli studenti della Northeastern University di Boston. Alle ore 12, sarà depositata in Piazza Colonna, Corso Resina 159 a Ercolano, una corona di alloro in ricordo di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Venerdì 24 maggio alle 18, alla Pizzeria Magma di Torre del Greco si terrà l’evento “Terra dei fuochi: cibo e territorio”. Parteciperanno Patrizia Spigno, referente Presidi Slow Food Campania, Mauro Mori del Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II di Napoli, Bruno Sodano, agricoltore custode, Giuseppe D’Ambrosio di Canapa Campana, Vincenzo Capasso di Let’s do it Italy, Enrico Del Gaudio, Capitano della Polizia locale e Lucio Righetti di Stop Biocidio, con i saluti di Giuseppe Scognamiglio, Presidente della Cooperativa Sociale Giancarlo Siani e Pasquale Del Prete, Presidente Fai Antiracket. I due giorni di eventi, organizzati dall’Associazione Fai Antiracket Ercolano e dalla Cooperativa Sociale Giancarlo Siani, vedono la collaborazione di numerose realtà del territorio, unite da intenti e idee comuni, per la valorizzazione culturale della Campania. La giornata di venerdì 24 maggio è inserita tra gli appuntamenti di “Fridays for future Napoli”.(Ren)