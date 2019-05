Europee: Ronghi, i 5 Stelle senza storia e senza valori stanno politicamente morendo

- "Solo persone, senza storia e senza valori, come i 5 stelle, possono strumentalizzare un casellario giudiziale, che riporta una sentenza per rissa, per fatti accaduti nel 1973, con condanna ad una multa, condonata, di cinquanta mila lire, meno di un divieto di sosta, per tentare di gettare fango su una campagna elettorale che sta vedendo Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia in forte crescita e che porterà alla vittoria del nostro partito, alla caduta del Governo e finalmente a nuove elezioni per il Parlamento italiano". Così Salvatore Ronghi, candidato alle elezioni europee nella Circoscrizione Italia Meridionale con Fratelli d'Italia. "La mia storia, prima nel Movimento Sociale e poi in Alleanza Nazionale, da sindacalista della Cisnal, da consigliere regionale della Campania e da Segretario Generale della Regione Lazio, sempre in difesa dei più deboli, del Sud, delle ragioni dei lavoratori e dei valori etici, parla per me e non ho bisogno di aggiungere altro per replicare a chi sa solo gettare fango e distruggere ogni cosa con la sua incompetenza e il suo qualunquismo" – ha aggiunto Ronghi -. La sinistra, di cui i 5 stelle sono pessimi eredi, e gli stessi pentastellati stanno politicamente morendo a causa della loro incapacità e grazie alla forte proposta politica di una destra identitaria e valoriale, guidata e riunita dalla nostra leader Giorgia Meloni, che, dopo queste elezioni europee, sarà la via di uscita dall'attuale Governo, la salvezza dell'Italia e la speranza per il popolo italiano". "Piena solidarietà a Ronghi che negli anni ha dimostrato la sua limpidezza e la sua onestà" e' stata espressa dal Coordinatore regionale di FdI Gimmi Cangiano per il quale "gli attacchi dei 5 stelle, puerili e vergognosi, vanno restituiti al mittente da una forte destra che sarà vincente in Europa,in Italia e particolarmente in Campania".(Ren)