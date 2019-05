Calcio: presidente Paris Saint-Germain Al Khelaifi accusato di corruzione in Francia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicenda assume rilevanza alla luce delle voci ventilate dalla stampa romana sul presunto interessamento di Qatar Sports Investment per l’acquisto dell’As Roma guidata da James Pallotta. La proprietà statunitense del club romano ha smentito categoricamente di aver avuto contatti diretti con Al Khelaifi, ma negli ultimi giorni sono filtrate nuove indiscrezioni sul tema. In particolare, si parla di un incontro tra i rappresentanti legali di Qsi e dell’As Roma che sarebbe avvenuto all’Hotel San Regis - di proprietà della famiglia reale qatariota Al Thani - a due passi da Piazza della Repubblica a Roma. Il Qsi, tuttavia, non potrebbe essere proprietario di due club, Paris Saint-Germain e Roma, per questioni legate soprattutto alle competizioni europee e questioni etiche. Secondo fonti stampa, tuttavia, tale ostacolo potrebbe essere aggirato da un “ente privato” con sede a Londra con capitale qatariota. (Res)