Napoli: Borrelli (Verdi), inaccettabile l'isola pedonale di via Guantai Nuovi e via Cervantes invasa dagli scooter

- "Da tempo denunciamo i fenomeni di mancato rispetto delle regole che caratterizzano le strade adiacenti la Questura di Napoli". Lo ha affermato il consigliere dei Verdi alla Regione Campania Francesco Emilio Borrelli. "Spesso e volentieri - ha proseguito Borrelli - lungo tali arterie risultano auto parcheggiate in sosta vietata, vetture in doppia fila, scooter posizionati fuori dagli stalli o all'interno delle isole pedonali, come avviene tra via Cervantes e via Guantai Nuovi. Continuano a pervenirci decine di segnalazioni dei cittadini circa tale problema che sta diventando oramai annoso e intollerabile. Molti dei mezzi parcheggiati in sosta vietata espongono tra l'altro i simboli della polizia di Stato, rappresentando un pessimo esempio per i cittadini. Abbiamo inviato una nota al questore, evidenziando tale condotta contraria alle regole portata avanti da alcuni dipendenti della Questura. Allo stesso tempo abbiamo scritto anche al comando della polizia municipale, chiedendo di assumere i provvedimenti del caso". "Non è accettabile - ha concluso il consigliere - che un'area destinata ad isola pedonale sia trasformata inopinatamente in un parcheggio per gli scooter, rendendo impossibile il passaggio ai pedoni, alle carrozzine e a i disabili, senza che nessuno si attivi per contrastare il fenomeno". (Ren)