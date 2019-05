Piemonte: M5s dona a associazioni di volontariato 195 mila euro degli stipendi dei consiglieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo è solo l'ultimo tassello di un percorso iniziato nel 2014 dal Gruppo regionale del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale che ha destinato, complessivamente, ai Piemontesi circa 1.6 milioni di Euro. Tra il 2014 e il 2019 fondi sono stati destinati al svariati ambiti d'intervento: a sostegno delle Pmi del Piemonte nel fondo regionale di garanzia per il microcredito, al Fondo regionale per le emergenze da calamità naturali ed al Fondo regionale per l'edilizia scolastica ed al Corpo Antincendi Boschivi - proseguono i consiglieri regionali grillini - . Una promessa mantenuta, un gesto concreto per ridurre i privilegi della politica, un impegno che vogliamo portare avanti anche nella prossima legislatura". (Rpi)