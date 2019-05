Regionali: Berlusconi, Piemonte indietro rispetto a Lombardia e Veneto, è ora di svoltare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo 5 anni di governo di centrosinistra, il Piemonte è rimasto indietro rispetto a Lombardia e Veneto per tenore di vita. Ora anche qui si può svoltare". Così Silvio Berlusconi, arrivato in centro a Torino intorno alle 12.30 (con un'ora e mezza di ritardo) per sostenere Alberto Cirio, candidato alla presidenza del Piemonte. Bagno di folla per il leader di Forza Italia in via Garibaldi, dove Berlusconi si è fermato per stringere mani, fare selfie e prendere un caffè, assediato dai giornalisti e curiosi, compreso qualche contestatore. (Rpi)