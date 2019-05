Regionali Piemonte: Berlusconi, Chiamparino ha cambiato strumentalmente posizione sul Tav

- "Il Piemonte deve darsi assolutamente un'altra guida assolutamente: Chiamparino si è speso molto per acquistare la simpatia dei piemontesi, ha cambiato strumentalmente posizione come ad esempio sul Tav, diventandone ora sostenitore". Così Silvio Berlusconi oggi a Torino, prima in via Garibaldi e poi all'hotel Golden Palace, per uno degli ultimi impegni della campagna elettorale in vista delle consultazioni europee e regionali di domenica. (Rpi)