Pozzuoli (Na): Impariale (Ssip), in Campania l'incubatore nazionale dell'economia circolare

- "La sfida della green e circular economy in ambito conciario va rilanciata. E'opportunità di crescita e sviluppo e dal polo tecnologico 'Adriano Olivetti' di Pozzuoli (Na), dalla Campania, dal Sud deve partire un grande progetto nazionale, l'incubatore sull'Economia circolare e della sostenibilità". Lo ha dichiarato Edoardo Impariale, direttore generale della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, in occasione della Giornata nazionale della bioeconomia, durante la quale si è svolto il workshop "Leather bio-strategies to italian bioeconomy" promosso nell'ambito delle attività del "Cluster Spring", Cluster tecnologico nazionale della chimica verde, e Assobiotec. Durante la giornata di studio è stato fatto il punto sulle attività e le sfide future in particolare sulle nuove strategie per la valorizzazione ed uso innovativo degli scarti conciari. "Qui, nella nuova sede di Pozzuoli - ha proseguito Impariale - tutte le condizioni per lanciare l'incubatore nazionale sull'economia circolare. Il settore conciario e la sua filiera per competere hanno la necessità di investire in tecnologie abilitanti per migliorare processo, qualità dei prodotti nel rispetto dell'ambiente. Qui è possibile creare un contenitore nazionale in grado di sviluppare ulteriormente una realtà produttiva di significativa consistenza per l'economia del Paese e che sia in grado di promuovere la nascita di un'organizzazione 'scaffold' per il mercato dell'economia circolare analoga a Slow Food in campo alimentare. (segue) (Ren)