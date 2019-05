Piemonte: M5s dona a associazioni di volontariato 195 mila euro degli stipendi dei consiglieri

- "Come ogni anno, dal 2010 ad oggi, manteniamo il nostro impegno per ridurre i costi della politica, destinando parte dei nostri stipendi da Consiglieri regionali a sostegno di iniziative in favore del territorio e dei cittadini piemontesi". Così il gruppo regionale del Piemonte del Movimento 5 stelle, che ha consegnato 195mila euro ad undici associazioni di volontariato che, ognuna nel proprio settore, contribuiscono a migliorare la nostra Regione: Banco Alimentare, Fondazione Operti, Centro Studi Hansel e Gretel, Caritas, Società Meteorologica Italiana, Protezione Civile Coordinamento Piemonte, AIDO – Donatori organi, Unitrè Piemonte e ALMM - Lotta Malattie Mentali, CPD - Consulta persone in difficoltà, DIAPSI Piemonte. "Un aiuto concreto per realtà importanti della nostra regione che, in molti casi, svolgono un ruolo fondamentale che altrimenti non sarebbe svolto dagli enti pubblici". (segue) (Rpi)