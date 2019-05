Napoli: Apn, al Tuttopizza della Mostra d'Oltremare confronto tra professionisti del settore

- L'ultima edizione di Tuttopizza 2019, si è chiusa con il risultato di ben 26.275 presenze complessive con visitatori provenienti da 28 Paesi stranieri. Lo hanno fatto sapere gli organizzatori della manifestazione, curata e organizzata da Associazione pizzaioli napoletani, Ticketlab e Squisito eventi nei padiglioni della Mostra d'Oltremare. 118 espositori su una superficie di 7.500 mq, 294 marchi rappresentati, 33 eventi organizzati nel palinsesto ufficiale della Squisito Eventi con master class, convegni, gare, seminari e dibattiti, 110 giornalisti accreditati. "L'Apn aggiunge con questa edizione un altro tassello ai numerosi traguardi raggiunti in questi 21 anni di attività". Lo ha dichiarato Sergio Maccù, presidente dell'Associazione pizzaiuoli napoletani. "Dopo la definizione del disciplinare per la pizza Stg - ha proseguito Maccù - e il lavoro svolto per il riconoscimento da parte dell'Unesco per l'arte del pizzaiuolo, e conferma il valore di un mestiere che non conosce crisi. La mia più grande soddisfazione è stata vedere tanti pizzaioli dell'associazione uniti a confrontarsi e aggiornarsi, a loro va tutto il mio ringraziamento per la partecipazione attiva alla fiera". Per l'esperienza di management di eventi fieristici di TicketLab Raffaele Biglietto ha ricordato che: "La fiera è in forte crescita e anno dopo anno si arricchisce di contenuti con il coinvolgimento di partner ed espositori di primo livello e con oculate operazioni di comunicazione e marketing riusciamo a catturare l'attenzione e la partecipazione di un pubblico di visitatori proveniente da ogni parte del mondo, dimostrando che anche a Napoli è possibile fare cose fatte bene e con professionalità". (Ren)