Bullismo: domani a Ottaviano (Na) nuova tappa di @scuolasenzabulli

- "La presenza delle Istituzioni fa capire a chi lotta in territori difficili che non è solo, anzi può contare su tutto ciò che il Consiglio regionale mette a disposizione dei ragazzi e delle loro famiglie. Bisogna recuperare i valori del rispetto per l'altro e dell'amore che si stanno perdendo". Lo ha dichiarato Bruna Fiola, consigliere regionale della Campania annunciando la tredicesima tappa di @scuolasenzabulli, la campagna contro il bullismo e il cyberbullismo promossa da Comitato regionale per le comunicazioni, presieduto da Domenico Falco, che si terrà domani, alle ore 10,00, presso l'istituto comprensivo Mimmo Beneventano di Ottaviano. Saranno presenti all'incontro, oltre al consigliera Fiola, Lucia Fortini, assessore regionale all'istruzione politiche giovanili e sociali, Marco Iannelli, capo segreteria del direttore Servizio ispettivo dell'Agcom; Anna Fornaro, dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Mimmo Beneventano; Giovanna Casalini, responsabile settore Affari sociali del comune di Ottaviano (Na); Mariarosaria Alfieri, psicologa-criminologa presidente associazione Criminalt; Daniele Ciniglio, regista del corto sul cyberbullismo "Che ne sai". Saranno presenti inoltre i rappresentati della Polizia Postale e delle Comunicazioni che, con l'ausilio di filmati, illustreranno i rischi della 'rete' e del social media. (Ren)