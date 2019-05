Torre del Greco (Na): Borrelli (Verdi), bene gli arresti tra i tirocinanti di una società locale di raccolta rifiuti

- "Apprendiamo con piacere la notizia delle cinque ordinanze di custodia cautelare eseguite dagli uomini del commissariato di Torre del Greco (Na) nei confronti di altrettanti soggetti che, al termine di un tirocinio attraverso il progetto Garanzia Giovani con il consorzio Gema, pretendevano senza alcun titolo di essere assunti". Lo ha affermato il consigliere dei Verdi alla Regione Campania Francesco Emilio Borrelli. "La Gema - ha proseguito Borrelli - all'epoca, si occupava della raccolta dei rifiuti nella città corallina. Durante le loro proteste i tirocinanti che prevedevano di essere assunti contribuirono con le loro iniziative a generare la crisi dei rifiuti che ha investito Torre del Greco nei primi mesi del 2019. All'epoca dei fatti ci esprimemmo in maniera dura contro tali atti delinquenziali che arrecavano un danno esponenziale all'intera cittadinanza, anche attraverso il danneggiamento degli uffici comunali. I delinquenti non devono avere agibilità, lo riaffermiamo dopo la battaglia che abbiamo condotto per non far includere alcuni detenuti nel passaggio di cantiere all'azienda che ha vinto l'appalto per la raccolta dei rifiuti". "Auspichiamo - ha concluso Borrelli - che la magistratura proceda con la massima severità. Nessuno può permettersi di assumere comportamenti delinquenziali e camorristici come quelli mostrati dai cinque arrestati". (Ren)