Napoli: sconto per film su Caravaggio visitando mostra a Museo Capodimonte

- Caravaggio chiama Caravaggio: sconti al cinema per chi ha visitato la mostra e biglietto ridotto in mostra per chi ha visto film - 11,00 euro (invece di 14,00 euro) solo mostra e 14,00 euro (invece di 15,00 euro) mostra e museo, promozione non valida per gli acquisti on-line - grazie a un accordo tra il Museo e Real Bosco di Capodimonte e la casa editrice Electa, organizzatrice della mostra “Caravaggio Napoli” (fino al 14 luglio 2019) e la Nexo Digital, ditributore del film evento “Dentro Caravaggio” nelle sale solo il 27, 28 e 29 maggio 2019. Il film “Dentro Caravaggio” è diretto da Francesco Fei, sceneggiato da Jacopo Ghilardotti e prodotto da Piero Maranghi e Massimo Vitta Zelman con Marco Colombo e Francesco Melzi d’Eril, è una produzione di Italia Classica, Skira Editore, Adler Entertainment, con il sostegno di Intesa Sanpaolo, con la partecipazione straordinaria di SandroLombardi: un viaggio inedito e originale tra Milano, Roma, Napoli, Malta, Siracusa e Messina, con gli interventi di Rossella Vodret, Marco Carminati, Alessandro Morandotti, Milo Manara, Gennaro Carillo, Giovanna Cassese, Caterina Di Giacomo, Achille Mauri e i Masbedo. La mostra “Caravaggio Napoli”, curata da Maria Cristina Terzaghi e Sylvain Bellenger al Museo e Real Bosco di Capodimonte (fino al 14 luglio 2019), con la produzione e organizzazione della casa editrice Electa, approfondisce il periodo napoletano di Caravaggio, nei due soggiorni tra il 1606 e il 1610, e l’eredità lasciata nella città partenopea. Con un rigoroso approccio scientifico, mette a confronto 6 opere di Caravaggio provenienti da istituzioni italiane e internazionali e 22 quadri di artisti napoletani, che ne registrano immediatamente la novità venendone travolti, con soggetti ricorrenti nei dipinti del Maestro.(Ren)