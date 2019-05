Campania: Pd, su edilizia popolare necessario aprire un confronto con i cittadini

- Si sono incontrati oggi, presso la sede regionale del Partito democratico, l'assessore alla Regione Campania Bruno Discepolo, i consiglieri regionali Enza Amato, Antonella Ciaramella, Bruna Fiola e Loredana Raia, delle principali sigle sindacali degli inquilini rappresentante da Alfonso Amendola, Siget–Cisl, Pierluigi Estero, Unit–Uil, e Antonio Giordano, Sunia–Cgil, e i rappresentanti dei coordinamenti provinciali del Pd e del Pd Campania per discutere di un'agenzia regionale per la casa che faccia fronte alla domanda di alloggi in Campania. "Un incontro positivo e prolifico" hanno affermato le parti, che si sono confrontate sull'imminente conclusione del lungo iter di riforma della normativa per l'edilizia residenziale pubblica che porterà allo scioglimento degli Iacp e la nascita dell'agenzia regionale per la casa denominata Acer. Un processo avviato con l'approvazione della legge-delega in consiglio regionale, nel gennaio del 2016, e che ha affrontato complessi problematiche legate alle norme e alla situazione pregressa degli istituti. (segue) (Ren)