Campania: Malerba (M5S), commissioni illegittime e titoli professionali nulli per migliaia di cittadini

- "I criteri per la nomina dei componenti delle commissioni che in Campania rilasciano qualifiche professionali sono illegittimi. La decisione del Consiglio di Stato purtroppo non ci sorprende, anzi avvalora una tesi che abbiamo portato avanti per anni. Quello che De Luca e la sua giunta hanno fatto è un atto illegittimo, oltre che una beffa in piena regola per migliaia cittadini campani. Definire prive di legittimità le commissioni che hanno rilasciato quei titoli comporterà ora l'automatico annullamento delle qualifiche professionali rilasciate da quelle stesse commissioni". Così il consigliere regionale M5S Tommaso Malerba. "C'è chi – ha sottolineato Malerba - in quelle credenziali messe nero su bianco, a epilogo di corsi di formazione, ha intravisto una speranza per costruire un futuro. Oggi quelle stesse persone, almeno 15mila cittadini che credevano di avere un'abilitazione a un mestiere, si trovano con un pugno di mosche in mano per colpa della sciatteria di un'amministrazione incapace".(Ren)