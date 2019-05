Napoli: Gaudini e Borrelli (Verdi), vergogna al San Paolo rubati i faretti dei nuovi bagni

- "Restiamo basiti e amareggiati dinanzi all'episodio dei dodici faretti rubati dai nuovi bagni della Curva A dello stadio San Paolo". Lo hanno affermato il consigliere dei Verdi alla Regione Campania Francesco Emilio Borrelli e il consigliere del comune di Napoli del Sole che Ride Marco Gaudini. "Si tratta - hanno proseguito i consiglieri - di un episodio inquietante che testimonia l'assoluta inciviltà di chi non merita l'appellativo di tifoso. Chi ha compiuto l'azione è un criminale, sia che abbiano compiuto il furto con l'obiettivo di sottrarre i faretti sia che abbiano messo in scena un gesto teppistico. Purtroppo il furto dei faretti denota, ancora una volta, che esistono porzioni della popolazione che sono completamente avulse dalle regole del vivere civile e non perdono occasione per dimostrarlo. Anche allo stadio, in un luogo dove, dopo anni, sono stati finalmente ristrutturati i bagni e sono in corso di rifacimento gli spalti. I nuovi bagni sono un'eredità delle Universiadi che dovrebbe restare ai tifosi anche dopo la manifestazione". "Ma ora - hanno concluso Borrelli e Gaudini - per colpa di qualche delinquente, bisogna già fare i conti con i danneggiamenti. Come al solito la prepotenza degli imbecilli riverbera i propri effetti anche su coloro che si comportano civilmente". (Ren)