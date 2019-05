Napoli: Fondazione Grimaldi e Aaa-Accogliere ad arte insieme per il progetto "Spes-f"

- La Fondazione Grimaldi è entrata a far parte della comunità di Aaa, Accogliere ad arte e sosterrà le attività volte a far incontrare le bellezze della città con i cittadini, coinvolgendo in particolare le categorie professionali che per prime danno il benvenuto ai turisti in città. L'obiettivo comune, hanno fatto sapere dall'associazione, sarà valorizzare il patrimonio culturale e artistico e migliorare l'accoglienza ai visitatori. Dalla collaborazione tra Fondazione Grimaldi e Aaa, Accogliere ad arte è nata anche un’iniziativa che promuoverà la cultura all’interno di famiglie che partecipano al programma "Spes-f", promosso dalla Fondazione Grimaldi. Il programma "Spes-f" è rivolto prevalentemente a famiglie numerose a basso reddito e prevede incontri di potenziamento per genitori per migliorare le loro competenze e l'armonia familiare. Aaa, Accogliere ad arte accompagnerà prima i genitori, che partecipano al progetto "Spes-f", in visite guidate per la città di Napoli, avvicinandoli al patrimonio culturale e artistico. Poi aiuterà i genitori a guidare a loro volta i propri figli alla scoperta delle bellezze di Napoli, raccontando e trasmettendo loro ciò che hanno visto e imparato da questa esperienza. Partirà sabato il primo incontro: un percorso che da Montesanto, lungo via Toledo, arriverà fino a piazza del Plebiscito e Castel dell'Ovo. Si proseguirà sabato 8 giugno con una passeggiata nel cuore della città e lungo ai suoi decumani. Nel terzo incontro, sabato 15 giugno, in aula, con un esperto di comunicazione si prepareranno i genitori agli incontri successivi, insegnandogli le tecniche del racconto. Nel quarto incontro, sabato 22 giugno, e nel quinto, sabato 6 luglio 2019, i genitori saranno i ciceroni e porteranno i propri figli alla scoperta di Napoli. (segue) (Ren)