Napoli: Esposito e Borrelli (Verdi), blitz dei Verdi contro i parcheggiatori abusivi tra viale Kennedy e piazzale Tecchio

- "Nella mattinata di martedì ci siamo recati presso viale Kennedy e piazzale Tecchio per un blitz volto a verificare la presenza dei parcheggiatori abusivi che monopolizzano l'area di fronte la Mostra d'Oltremare". Lo hanno affermato il consigliere dei Verdi alla Regione Campania Francesco Emilio Borrelli e l'esponente del Sole che Ride Luigi Esposito in riferimento al blitz dei Verdi contro i parcheggiatori abusivi nel quartiere Fuorigrotta di Napoli. "Dinanzi alla presenza degli estorsori della sosta - hanno proseguito gli esponenti politici - abbiamo allertato la polizia municipale. Molte delle auto in sosta nelle strisce blu erano custodite dagli abusivi e non esponevano il grattino. Per questa ragione gli agenti hanno allertato gli ausiliari del traffico che sono intervenuti sanzionando le auto sprovviste del titolo. Secondo quanto ci è stato riferito da alcuni agenti almeno 7-8 parcheggiatori abusivi attivi nella zona sono stati deferiti all'autorità giudiziaria e, in seguito ad un processo, potrebbero essere gravati dai provvedimenti restrittivi previsti dalla legge". "Occorre - hanno concluso Borrelli ed Esposito - che questi provvedimenti, una volta emessi, vengano rispettati. Ricordiamo il caso dei parcheggiatori di via Sedile di Porto che, dopo essere stati gravati dall'obbligo di dimora, videro la misura cancellata dal tribunale del Riesame". (segue) (Ren)