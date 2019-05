Napoli: Esposito e Borrelli (Verdi), blitz dei Verdi contro i parcheggiatori abusivi tra viale Kennedy e piazzale Tecchio (2)

- In merito alla vicenda si è espresso anche il presidente dell'Aci di Napoli Antonio Coppola. "La mia battaglia contro i parcheggiatori abusivi è iniziata nel 1992 quando come consulente di ufficio affiancai i magistrati Francesco Menditto e Vincenzo Piscitelli che, con un giovane Raffaele Cantone, sequestrarono strade e piazze infestate dalla sosta abusiva. Negli anni seguenti l'amministrazione comunale non ha mai voluto realizzare nuovi parcheggi per risolvere il problema della carenza di posti auto né ha voluto combattere il fenomeno degli abusivi attraverso la rimozione delle auto in sosta vietata, abusiva e non. Plaudo dunque al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli per le sue iniziative a favore della legalità". (Ren)