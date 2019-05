Calcio: presidente Paris Saint-Germain Al Khelaifi accusato di corruzione in Francia

- Il presidente del club di calcio Paris Saint-Germain (Psg), Nasser al Khelaifi, indicato come possibile acquirente dell'As Roma, è stato accusato di sospetta corruzione nell’ambito dell’assegnazione dei mondiali di atletica 2017. Lo rivela il quotidiano francese “Le Parisien”. Secondo l’avvocato del magnate qatariota, Francis Szpiner, le accuse “si basano sul nulla”. Il giudice del polo finanziario del tribunale di Parigi, Renaud Van Ruymbeke, sospetta che Al Khelaifi abbia accordato un pagamento di circa 3,1 milioni di euro a Lamine Diack, ex presidente della Federazione internazionale Campionati di atletica leggera. Nel 2017 il Qatar non era riuscito ad aggiudicarsi i mondiali di atletica, che si erano svolti a Londra. Quest'anno i mondiali di atletica leggera si disputeranno a Doha da venerdì 27 settembre a domenica 6 ottobre. (segue) (Res)