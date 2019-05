Sanità: Ciarambino (M5s) su formiche in corsia, infermieri capri espiatori. Responsabilità dei dirigenti

- "È assurda la decisione dell'Asl Napoli 1 di sospendere gli infermieri per la presenza di formiche nei reparti del San Giovanni Bosco. Una decisione che contraddice i risultati di un'ispezione dei dipendenti del dipartimento di Prevenzione della stessa azienda sanitaria, dalla quale è emerso che in tutti i luoghi del nosocomio si riscontravano numerosissime soluzioni di continuità, così da consentire il passaggio di formiche. Piuttosto che provvedere con opere strutturali a risolvere il rischio di una nuova invasione di insetti, i veri responsabili dell'igiene e dell'incolumità dei pazienti, ovvero il direttore generale Asl e il direttore sanitario dell'ospedale, sono ricorsi a una banale e inutile disinfestazione a cui sono inevitabilmente seguiti nuovi episodi di presenza di formiche in corsia e sui pazienti". Così in una nota il consigliere regionale della Campania del Movimento 5 stelle Valeria Ciarambino. (segue) (Ren)