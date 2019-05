Sanità: trasporti di emergenza, il Piemonte modifica il sistema dei costi convenzionati

- Con l’accordo stipulato il 30 ottobre scorso con le associazioni che si occupano dei trasporti sanitari di emergenza-urgenza (Anpas, Coordinamento Misericordie Piemonte, A.R.E.S.A, SOGIT, Croce Rossa Italiana-Comitato regionale), la Regione aveva già rivisto il sistema di rimborso per le convenzioni - attraverso il riconoscimento delle spese effettivamente sostenute in applicazione del Codice del Terzo Settore - che prevede l’assegnazione attraverso una procedura pubblica, a cura delle singole Aziende sanitarie regionali. Il Sistema territoriale dei trasporti da gennaio 2019 è stato rafforzato con l’ assegnazione di nuove postazioni continuative. Oggi, su proposta dell’assessore alla Sanità, la Giunta regionale ha approvato la delibera che modifica il sistema di riconoscimento dei costi convenzionati in forma estemporanea. La convenzione estemporanea riguarda quella tipologia di servizi che sono attivabili su ulteriori necessità delle Centrali operative ed in base alla disponibilità delle associazioni ed è indispensabile per la copertura capillare del territorio regionale, in particolare nelle aree a bassa densità abitativa o per punte di attività su tutto il territorio. (segue) (Rpi)