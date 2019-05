Campania: sabato Coldiretti e Campagna amica parteciperanno ai "Villaggi della salute"

- Coldiretti e Campagna amica sabato parteciperanno in Campania come partner ai "Villaggi della salute" organizzati dagli Ordini dei medici di Benevento, Caserta e Salerno, rispettivamente in piazza San Modesto, piazza Vanvitelli e piazza della Concordia. La collaborazione è nata con l'obiettivo di consolidare la collaborazione tra l'organizzazione agricola e l'Ordine, che ha già prodotto un protocollo d'intesa strategico con Coldiretti Salerno. Un'alleanza, hanno fatto sapere i suoi promotori, che metterà insieme chi lavora per valorizzare la biodiversità contadina e chi ogni giorno aiuta a contrastare e prevenire problemi di salute legati alla cattiva alimentazione, oltre che a stili di vita a rischio. Tra gli obiettivi della collaborazione ci sarà il dialogo con le famiglie e con il mondo della scuola. Coldiretti ha infatti già avviato una battaglia per l'introduzione del km zero nelle mense scolastiche e per il divieto dei distributori di merendine e bibite zuccherate negli istituti didattici. In Italia il maggior tasso di obesità infantile, ha fatto sapere Coldiretti, è detenuta dalla Campania, dove un bambino su due ha problemi con la bilancia. Il 28% dei bimbi campani tra gli 8 e i 9 anni è in sovrappeso, il 13,7 è obeso e il 5,5% ha un'obesità severa per un totale complessivo del 47,8%, secondo i dati raccolti da Okkio alla salute. Nelle tre piazze gli agricoltori di Campagna amica racconteranno e faranno degustare i loro prodotti. Sarà un'occasione utile anche per la raccolta delle firme per la petizione europea #StopCiboAnonimo, con cui Coldiretti chiede all'Unione Europea di introdurre l'obbligo di etichettatura di origine. La contraffazione e l'adulterazione di prodotti alimentari rappresenterebbero, secondo Coldiretti, un rischio per la salute. (Ren)