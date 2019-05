Arzano (Na): D’Angelo, Ronghi, Cavucci (Fdi), restiamo in campo per la grande svolta (2)

- "Ci stringiamo tutti attorno al nostro candidato sindaco Giuseppe D'Angelo e ai candidati di Fratelli d'Italia per affrontare questo difficile momento di stop delle elezioni e costruire il futuro insieme di Arzano e di tutta l'area a nord di Napoli, un territorio che necessita di chiarezza, di sviluppo e di lavoro, che potrà rinascere grazie al progetto politico di Giorgia Meloni”, ha sottolineato il candidato alle elezioni europee con FdI Salvatore Ronghi che domani alle 17 sarà ad Arzano per un’iniziativa pubblica "per sostenere la legalità e lo sviluppo di Arzano”. "È l'ennesima occasione persa per la democrazia di cui Arzano necessita profondamente – ha concluso il coordinatore dell’area Napoli nord di Arzano Andra Cavucci -, e sorprende amaramente che si sia giunti a questa decisione proprio nel pieno della competizione elettorale dando, così, agli arzanesi un segnale di disillusione rispetto al possibile cambiamento messo in atto, ma noi non ci arrenderemo e resteremo in campo per le prossime elezioni perché con il nostro candidato sindaco e con i nostri candidati saremo il vero cambiamento che urge ad Arzano". (Ren)