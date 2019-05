Sanità: Città della Salute di Novara, via libera della Regione al partenariato pubblico-privato

- La realizzazione della Città della Salute di Novara è pienamente sostenibile dal punto di vista finanziario, secondo quanto già riconosciuto in passato dal Nucleo di Valutazione del Ministero della Salute oltre dalla Conferenza Stato-Regioni. Lo ha ribadito questa mattina la Giunta regionale del Piemonte approvando una delibera presentata dall’assessore regionale alla Sanità, in cui sono state integralmente confermate le modalità realizzative dell’opera, secondo la formula del partenariato pubblico-privato. L’importo complessivo previsto è di 320 milioni e 290mila euro, di cui 219 milioni e 640mila euro a carico del privato, 95 milioni e 375mila euro a carico dello Stato (contributo già assegnato) e 5 milioni e 275mila euro a carico della Regione Piemonte. Al soggetto privato che costruirà l’opera e gestirà i servizi non sanitari (energia, manutenzione) sarà corrisposto un canone annuo. L’importo del canone, al di là della certa copertura economica prevista a carico dell’azienda ospedaliera universitaria di Novara, risulta in ogni caso garantito da parte della Regione Piemonte all’interno del proprio bilancio consolidato, secondo quanto è disposto dalle norme di legge.(Rpi)