Digitale: Protom e Istituto “G. Ferraris” di Scampia in prima linea per valorizzare i talenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un momento di dialogo per conoscersi, comprendersi e, insieme, raccontare come la digitalizzazione stia trasfigurando il mercato del lavoro e generando sfide che possono diventare opportunità di crescita che restituiscano valore al territorio. Con questo obiettivo oggi si sono incontrati gli alunni dell’Istituto Tecnico “Galileo Ferraris” di Scampia e Protom, azienda focalizzata sulla realizzazione di soluzioni di Digital Transformation e Advanced Engineering. Due realtà accomunate dalla volontà di valorizzare il talento, vero driver di sviluppo per un territorio, come quello di Napoli, che negli ultimi anni ha dimostrato costantemente di essere in grado di abbattere stereotipi e stigmi attraverso la capacità di cavalcare l’onda del cambiamento innescata dalla Rivoluzione Digitale. L’Istituto Tecnico “Galileo Ferraris” si distingue da anni per l’eccellenza dei risultati raggiunti e la qualità della preparazione dei propri studenti, riconosciuta a livello nazionale da big player come Cisco, che qui nel 2006 ha scelto di istituire la Cisco Networking Academy per formare e potenziare le competenze di docenti e studenti in ambito ICT. (segue) (Ren)