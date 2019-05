Turismo: Torino e il Piemonte all'IMEX di Francoforte (2)

- La fiera rappresenta anche il momento per fornire un’anteprima sul progetto di sviluppo regionale del segmento meeting e incentive a cura di VisitPiemonte, società in house della Regione Piemonte per la valorizzazione turistica e agroalimentare del territorio, partecipata anche da Unioncamere. Un’importante novità riguarda l’entrata nel panorama congressuale torinese di un prestigioso partner oltre che brand: la Nuvola Lavazza , la nuova sede dell’azienda di caffè più famosa al mondo si propone come spazio per eventi fino a 1.200 partecipanti con il suo centro congressi La Centrale di 4.500 mq. Del complesso fa parte anche il Museo, per un viaggio sensoriale-emotivo nella cultura globale del caffè e della Lavazza. Lavazza sarà presente con il proprio caffè all’interno dello spazio ENIT durante tutti i giorni di Imex. Lo spazio Nuvola di Lavazza è infatti uno dei nuovi partner iscritto da quest’anno al Registro Operatori Congressuali Turismo Torino e Provincia Convention Bureau: tra le new entry spiccano le venue olimpiche, il Pala Alpitour e il Palavela, gestiti da Parcolimpico – e che si aggiungono all’Oval Lingotto - strutture altamente flessibili e modulabili in grado di ospitare eventi aziendali, fieristici e cene di gala fino a oltre a 15.000 e 9.000 partecipanti rispettivamente. Per un evento in location fuori dal comune, invece, vale la pena di citare Zoom Torino, il primo bioparco “immersivo” in Italia a soli 30 km dalla città che può vantare 2 sale attrezzate all’interno di un’area dove si possono incontrare oltre 80 specie animali. Un altro luogo di grande interesse è il Torino Outlet Village, per coniugare momenti di lavoro allo shopping tra le più prestigiose firme nazionali e internazionali. Tra i grandi marchi si annovera anche Eataly: Eataly Lingotto, il primo centro enogastronomico di cibi di alta qualità ideato da Oscar Farinetti, rappresenta infatti una valida struttura sia per eventi, con le 3 sale che possono ospitare fino a 370 partecipanti, sia come società di catering. Infine anche nell’ambito delle agenzie di incoming e DMC il panorama locale si arricchisce di un nuovo partner: Italyscape, membro dell’importante consorzio turistico Quality Group. (segue) (Rpi)