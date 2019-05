Turismo: Torino e il Piemonte all'IMEX di Francoforte (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presentazione del 22 maggio sarà inoltre l’occasione per raccontare i vantaggi e le agevolazioni concesse a chi organizza un evento a Torino e le linee programmatiche per il 2019. Grazie al sostegno della Camera di commercio di Torino, infatti, Turismo Torino e Provincia Convention Bureau è in grado di offrire non solo una serie di servizi e benefit, ma anche un incentivo economico fino a € 8.000 per attrarre a Torino e sul suo territorio congressi e convention di rilievo. L’iniziativa, partita nel 2018, è già stata accolta favorevolmente dal mercato: sono state numerose le richieste ricevute e sono al momento 20 gli eventi acquisiti grazie al contributo che si svolgeranno nel biennio 2019-2021 per un totale di 17.500 partecipanti, 52.220 presenze e una ricaduta economica stimata pari a €15.800.000. Per quanto riguarda le linee programmatiche, il Convention Bureau di Torino focalizzerà l’attenzione sull’incremento del numero di congressi e convention acquisiti attraverso la promozione nei mercati nazionali e internazionali, da una parte attraverso la partecipazione a fiere e workshop e con la ricerca attraverso database come ICCA, dall’altro sulla sensibilizzazione del mondo accademico locale, con la finalità di coinvolgere ricercatori, docenti e medici incentivandoli, a candidare Torino quale sede di quei congressi organizzati dalle associazioni nazionali ed internazionali cui fanno parte. Da non dimenticare, inoltre, il ricco calendario di eventi che avranno luogo nel capoluogo subalpino come le ATP Finals dal 2021 al 2025 - una delle cinque più grandi manifestazioni tennistiche mondiali dove si sfidano i primi otto giocatori al mondo sia nel singolo che nel doppio – a conferma dell’importanza, in termini di immagine e ricaduta economica, di ospitare i grandi eventi per un territorio. (segue) (Rpi)