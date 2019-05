Turismo: Torino e il Piemonte all'IMEX di Francoforte (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come sottolinea Marcella Gaspardone , Direttore Marketing di Turismo Torino e Provincia “ Tutti gli anni partecipiamo a questo importante appuntamento in Europa per promuovere la nostra città, a livello internazionale, come attraente location per la meeting industry . Da quest’anno collaboriamo con la Regione Piemonte al fine di valorizzare le competenze sviluppate nel turismo congressuale ed ampliarle su scala regionale mettendo a disposizione la nostra professionalità ed esperienza acquisita da oltre 15 anni. Siamo certi che tale collaborazione non potrà che portare vantaggi all’intero territorio in termini di immagine e di ricaduta economica”. Luisa Piazza , Direttore di VisitPiemonte: “Il Piemonte è un territorio caratterizzato da una ricca offerta di cultura, arte, paesaggi e enogastronomia. Su questa base riteniamo di poterci proporre al settore congressuale come una regione capace di accogliere, oltre ai congressi, anche eventi corporate e privati di varie tipologie. Il territorio dei Laghi (Maggiore e Orta) da oltre 40 anni è attivo sul mercato congressuale, offrendo strutture perfettamente attrezzate in grado di ospitare eventi con elevati numeri di partecipanti. I paesaggi patrimonio UNESCO di Langhe Roero e Monferrato sono cornice ideale per accogliere incentive e piccoli meeting di lusso. L'intera Regione è una vera e propria terra di eventi." “Per Lavazza e per tutto il sistema Nuvola è importante poter contribuire e lavorare con un approccio integrato con gli attori e le iniziative portate avanti dal territorio, per dare un forte segnale di collaborazione e apertura” – aggiunge Marco Amato, Lavazza Eventi Business Develop Manager –. “Per Torino e per il Piemonte è fondamentale posizionarsi in modo credibile come meta anche a livello fieristico e congressuale, oltre che turistico, e credo che in questo percorso Nuvola Lavazza possa rappresentare un valore aggiunto ”. (Rpi)