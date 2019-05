Sanità: gare di acquisto dei farmaci, accordo Piemonte-Puglia per ridurre i prezzi

- Il Piemonte e la Puglia sono pronti a stringere un accordo sulle gare di acquisto dei farmaci, con l’obiettivo di estendere l’apertura del mercato alla concorrenza e dunque ridurre i prezzi, consentendo di reinvestire le risorse risparmiate nella cura dei pazienti. Attraverso un’apposita convenzione, la Regione Puglia si aggregherà alle procedure di gara che la Regione Piemonte bandirà in futuro attraverso la società di committenza Scr. L’intesa generale con la Puglia va ad aggiungersi ad una serie di collaborazioni che il Piemonte ha avviato nei mesi scorsi con diverse regioni italiane per l’acquisto di farmaci biosimilari ed equivalenti o di dispositivi medici. Nel corso del 2018 Scr Piemonte ha infatti effettuato 17 gare a cui si sono aggregate una o più regioni (in tutte la Valle d’Aosta, 16 volte il Lazio, 4 volte la stessa Puglia, in 3 casi il Molise, 2 volte la Sardegna, in un caso il Veneto e la Provincia di Bolzano). È il risultato della proposta che nel novembre 2017 l’assessore regionale alla Sanità, anche in qualità di coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, aveva avanzato a tutte le regioni. Come sottolinea l’assessore, unirsi per indire bandi comuni è un aspetto estremamente importante, perché attraverso le gare si possono mettere in moto processi di aggregazione in grado di incidere sul mercato. Con i risparmi ottenuti, inoltre, è possibile finanziare l'acquisto e l'utilizzo dei farmaci oncologici innovativi. (segue) (Rpi)