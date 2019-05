Napoli: giovedì all'hotel Oriente presentazione dell'Osservatorio immobiliare per la Fiaip

- Giovedì a partire dalle ore 15 all'hotel Oriente in via Diaz di Napoli si terrà l'Osservatorio immobiliare per la Fiaip Napoli, voluto dal consiglio napoletano della federazione italiana degli agenti immobiliari professionali presieduta da Claudio Matarazzo per offrire un punto di vista nuovo sui continui mutamenti degli scenari legati al mondo del mattone. "Abbiamo cercato di rendere quest'opera più interessante andando oltre i freddi numeri". Lo ha dichiarato Matarazzo. "Accanto - ha proseguito - al valore di: appartamenti, box e negozi delle zone oggetto di rilevazione, abbiamo voluto collocare una interessante guida all'acquisto per aiutare in maniera trasversale quanti hanno esigenza di compravendita. Inoltre non manca una guida al mutuo che resta sempre uno strumento indispensabile per quanti devono comprare casa". La presentazione sarà preceduta dal convegno sulla riforma della professione dell'agente immobiliare. Con il presidente della Fiaip Claudio Matarazzo saranno presenti anche: Paolo Righi presidente Confassociazioni Immobiliari, Umberto D'Aragona Lex Consult, Gian Battista Baccarini presidente Fiaip, Salvatore Mirabile presidente Fiaip Campania, Luigi Matera presidente Konsumer Campania, Fabrizio Segalerba Segretario Nazionale Fiaip, Mario Condò de Satriano Presidente Centro Studi Fiaip, Gianni Adelfi Vicepresidente Tecnoborsa, Samuele Lupidii Amministratore delegato Auxilia Finance, Alfredo Letizia Presidente Centro Studi Acen, Federica Brancaccio Presidente Acen, Ludovico Capuano notaio. (Ren)