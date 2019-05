Positano (Sa): Villa Rufolo partecipa all’iniziativa Appuntamento in giardino

- La Fondazione Ravello aderisce all’iniziativa Appuntamento in Giardino in programma sabato 1 e domenica 2 giugno promossa dall’APGI-Associazione Parchi e Giardini d’Italia proponendo oltre alla normale visita al complesso monumentale di Villa Rufolo, tre appuntamenti mirati. L’evento, che ha l’obiettivo di invitare il grande pubblico a scoprire la sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani, sarà l’occasione per la presentazione al pubblico della nuova segnaletica per le piante perenni che prevede l'utilizzo di QR Code e software QdRiver per il rimando alle schede di catalogazione, ma anche per riscoprire il giardino romantico dell’800 con un percorso dal titolo: “In viaggio da Nevile Reid ad oggi”. Il parco del monumento simbolo di Ravello, normalmente aperto al pubblico dalle 9 alle 20.30, offrirà, a tutti coloro che si prenoteranno (segreteria@villarufolo.it – tel. 089857621), visite guidate da esperti agronomi e dal direttore del complesso sabato 1 giugno (alle 11 e alle 17) e domenica 2 giugno (alle 11) ad un prezzo speciale di 5 euro. L’iniziativa APGI è organizzata in coincidenza con la Settimana Europea dello Sviluppo Sostenibile (ESDW – European Sustainable Development Week), in programma dal 30 maggio al 5 giugno 2019. L’apertura dei giardini – per loro stessa natura piccoli ecosistemi, nonché precisi ‘sensori’ dei cambiamenti ambientali – sarà anche una preziosa occasione per sensibilizzare i visitatori sui temi dell’ambiente e della sostenibilità. L’evento sarà inoltre un’opportunità per informare il grande pubblico sulle attività necessarie a curare, restaurare e proteggere i giardini, che sono parte integrante del patrimonio paesaggistico e ambientale italiano.(Ren)