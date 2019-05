Napoli: Gaudini e Borrelli (Verdi), presenza di escrementi di topo presso asilo nido nel rione Cavalleggeri d'Aosta

- "Molti cittadini ci hanno segnalato la presenza di escrementi di topo in alcuni ambienti del plesso che ospita l'asilo nido Marco Polo, sito nell'omonima strada del rione Cavalleggeri d'Aosta". Lo hanno affermato il consigliere dei Verdi alla Regione Campania Francesco Emilio Borrelli e il consigliere al comune di Napoli del Sole che Ride Marco Gaudini. "Tenendo conto - hanno proseguito i consiglieri - che l'asilo è stato riaperto solo pochi giorni fa sarebbe stato preferibile che, prima della riapertura, si effettuasse un sopralluogo per sincerarsi preventivamente della salubrità e dell'igiene degli ambienti che sono destinati ad essere frequentati da bambini piccoli. La X Municipalità ha disposto la chiusura del plesso fino al momento dell'avvenuta sanificazione". "Il nostro auspicio – hanno concluso Borrelli e Gaudini – è che l'intervento si concluda quanto prima con la massima efficacia in modo da permettere ai bambini di tornare quanto prima all'asilo". (Ren)