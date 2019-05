Napoli: Borrelli (Verdi), Simioli (Radio Marte) e legale famiglia piccola Noemi lanciano raccolta fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Noemi. È l'iniziativa lanciata dal conduttore de "La radiazza" Gianni Simioli e dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, in collaborazione con Angelo Pisani, legale della famiglia della bambina. "Daremo il via ad una grande catena di solidarietà alla quale potranno partecipare tutti coloro che vogliono dare una mano ad una famiglia che è stata colpita improvvisamente da un fatto così grave – hanno spiegato Borrelli e Simioli -. Troppo spesso le vittime innocenti della malavita sono state dimenticate quando è svanito il clamore mediatico. Non li lasceremo soli quando si spegneranno i riflettori". La partecipazione alla raccolta fondi avviene utilizzando l'IBAN IT26O3608105138214121914128. I soldi confluiranno su un conto corrente gestito dai nonni, Alessandro Esposito e Immacolata Molino, e dalla famiglia della bambina, che rendiconteranno come saranno impiegati i fondi. (segue) (Ren)