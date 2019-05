Campania: Ciarambino (M5s), provvedimenti per ispezioni del ministro in corsia? De Luca peggio di un ducetto

- "È tale il terrore che De Luca ha di mostrare lo sfascio della sanità campana sotto la sua gestione che, dopo aver dato disposizioni ai direttori generali di impedire le visite di esponenti istituzionali negli ospedali, è arrivato addirittura ad annunciare provvedimenti disciplinari dopo l'ispezione del ministro Grillo nei nosocomi di Avellino e Ariano Irpino”. Così il consigliere regionale della Campania del Movimento 5 stelle Valeria Ciarambino. “Secondo De Luca il ministro per la Salute non potrebbe agire nell'esercizio delle sue funzioni e alla luce di reiterate segnalazioni su criticità e disservizi negli ospedali irpini – ha proseguito il consigliere -. Abituato com'è a passerelle elettorali nei reparti che va a inaugurare dopo poco più di un'imbiancata, De Luca non ammette che tra i doveri di un rappresentante di Governo c'è anche quello di verificare coi propri occhi lo stato di precarietà in cui versano le strutture sanitarie della Campania". (segue) (Ren)