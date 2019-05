Digitale: Protom e Istituto “G. Ferraris” di Scampia in prima linea per valorizzare i talenti (2)

- Protom realtà da oltre 25 anni impegnata nella ricerca dell’innovazione sui mercati europei, nasce ed è tutt’oggi fortemente radicata a Napoli, da dove ha scelto di far partire un progetto di creazione di percorsi formativi mirati a reclutare e valorizzare i talenti che domani diventeranno i professionisti della Digital Transformation. Si tratta del primo passo verso la creazione di una Academy che capitalizza il vantaggio competitivo derivante da un’esperienza ormai consolidata nel settore dell’IT e delle Interactive Technologiey, come la Realtà Virtuale ed Aumentata. L’incontro ha inteso rafforzare un dialogo tra due realtà profondamente vicine per lungimiranza e visione, come spiega il presidente e fondatore di Protom Fabio De Felice: “La qualità, la tensione al miglioramento, la fiducia nei nostri talenti e la ferma convinzione che questi si meritino non solo la possibilità di crescere, ma di diventare a loro volta veicolo di sviluppo e valore aggiunto per il nostro territorio: ecco cosa ci lega all’Istituto Ferraris, che da anni semina su un terreno spesso accidentato, ma, per sua natura, fertile di capacità, di voglia di fare bene. Dove c’è impegno, loro ne sono la prova, fioriscono le opportunità. E il nostro impegno comune dovrà essere quello di colmare quel gap esistente tra il mondo della scuola e quello del lavoro. Le tecnologie digitali hanno cambiato volto alla nostro modo di vivere e lavorare e questi ragazzi sono al posto giusto, nel momento giusto per essere gli attori protagonisti di un’epoca di rinascimento sociale e culturale”. (segue) (Ren)