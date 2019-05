Digitale: Protom e Istituto “G. Ferraris” di Scampia in prima linea per valorizzare i talenti (3)

- Il Dirigente Scolastico del “Ferraris”, Prof. Saverio Petitti, esprime soddisfazione e ringrazia Protom Group, azienda leader del settore, per l’attenzione riservata. Il buon livello di preparazione dei diplomati dell’Istituto nel campo dell’innovazione tecnologica è testimoniato peraltro dalle numerose richieste provenienti da società ed aziende del settore. “ll livello professionale dei docenti, la capacità loro e dell’intero staff dell’Istituto, di trasferire passione per il settore formativo, uniti all’impegno degli studenti, hanno come risultato tangibile la richiesta dei diplomati del “Ferraris” da parte di molte imprese altamente qualificate”. A distanza di pochi mesi dal conseguimento del diploma sono numerosi i giovani che iniziano a lavorare presso aziende del territorio. L’iniziativa For.Ce (Formare-Orientare - Certificare) finanziata dall’Anpal e realizzata da Protom costituisce una reale opportunità rivolta ai diplomati con specializzazioni nel campo ICT. Il Dirigente sottolinea: “Non abbiamo dubbi perciò gli studenti, che si apprestano a superare il prossimo Esame di Stato e che vogliano intraprendere un percorso lavorativo, accettino la sfida e la vincano. Sarebbe un ennesimo traguardo superato per il nostro Istituto e per tutti coloro che hanno a cuore le sorti dei giovani del nostro territorio”. (Ren)