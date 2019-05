Piedimonte Matese (Ce): la cantante Nancy Cuomo inaugurerà il Festival dell’erranza al via il 7 giugno

- Venerdì 7 giugno alle ore 18:30 a Piedimonte Matese (Ce), nel chiostro del complesso monumentale di San Tommaso d'Aquino (Largo San Domenico), la cantante Nancy Cuomo sarà ospite d’onore dell’anteprima della rassegna culturale “Festival dell’erranza”. Nel corso della serata l'ideatore e direttore artistico del Festival dell'erranza, Roberto Perrotti, anticiperà alcuni degli appuntamenti in calendario per il 13 e 14 settembre e si soffermerà sul tema scelto per l'edizione 2019 e su cui si incentrano gli incontri e le riflessioni della manifestazione, ossia "Le parole e l'acqua", ossia la profonda e simbolica assonanza fra le parole e l'acqua, entrambe simboli e segni della linfa vitale per gli esseri viventi. L'arte sarà la protagonista del festival: quest'anno la mostra sul tema dell'acqua verrà inaugurata il 13 settembre e sarà possibile visitarla fino al 30 settembre 2019.Il Festival dell'erranza è organizzato in collaborazione con la Fondazione Premio Napoli, Fai Fondo ambiente italiano, Anbi - Associazione nazionale bonifiche irrigazioni, Progetto Diana: Consorzio di Bonifica Sannio Alifano, e gode del patrocinio della Città di Piedimonte Matese e di un progetto sulla cultura e il vino, in comune con La Guardiense, riguardante le eccellenze del territorio. Main sponsor è Mangimi Liverini spa. Tra i sostenitori: Proloco Vallata, Rotary Club Matese, Ottica Corniello, Meeting, Bgusto, Athena. (Ren)