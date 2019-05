Napoli: il 29 maggio a Palazzo Nunziante convegno Fideuram su tutela del patrimonio e passaggio generazionale

- Si terrà mercoledì 29 maggio alle 17 a Palazzo Nunziante in via Morelli, a Napoli, presso la sede di Banca Fideuram, un convegno in cui si discuterà di passaggio generazionale, come proteggere il patrimonio personale e aziendale. Nel corso dell’evento saranno affrontati i profili finanziari, civilistici e fiscali del trasferimento di un patrimonio da una generazione all’altra. Aspetti che saranno approfonditi grazie alla sinergia tra la private banker di Fideuram Amelia Scassillo, lo studio di consulenza Sica & Partners e lo studio legale milanese Giovannelli e Associati. L’evoluzione del ruolo da consulente finanziario a guida per il cliente nella gestione del trasferimento della ricchezza è il tema che verrà analizzato dalla dottoressa Amelia Scassillo. Gli strumenti giuridici e i risvolti civilistici e fiscali, invece, saranno affrontati dal dottore commercialista Eugenio Romita (Studio Giovannelli e Associati) e dal notaio Ubaldo La Porta di Milano. L’incontro sarà introdotto da Giuseppe Magliulo, divisional manager Fideuram e moderato dal dottor Vincenzo Sica. (Ren)