Torre Annunziata (Na): domani all'Istituto Parini-Rovigliano convegno su patto sociale contro il degrado

- Si terrà domani dalle 9.30 in Via Mortelleto 81, presso la Scuola Parini-Rovigliano a Torre Annunziata (Na), l'incontro pubblico su "Un patto sociale contro il degrado, la violenza e l'illegalità e per politiche culturali attive per i minori e le famiglie a rischio". In tanti, soprattutto tra i giovani avrebbero la percezione di essere stati abbandonati dalle istituzioni, dalle famiglie, dalla scuola. Un tema più volte manifestato anche dall'associazione Libera che mercoledì tornerà al centro dell'attenzione di Luigi Gallo, presidente della commissione cultura del Movimento 5 stelle della Camera dei deputati; Mariantonietta Zeppetella Del Sesto, preside dell'Istituto comprensivo Parini-Rovigliano di Torre Annunziata; don Ciro Cozzolino, presidente dell'associazione "Libera" di Torre Annunziata; Giovanni Taranto, presidente dell'Osservatorio sulla legalità di Torre Annunziata; Carmine Caiazzo, vice coordinatore del Forum dei giovani di Torre Annunziata e Orfeo Mazzella, attivista del Meetup Oplonti 5 stelle di Torre Annunziata. L’incontro si proporrà di avvicinare le istituzioni all'ascolto dei bisogni dei giovani cittadini. (Ren)