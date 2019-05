Rifiuti: violazioni ambientali, sequestri per oltre 12 milioni tra Napoli, Salerno e Caserta (2)

- A Sant’Anastasia (Na) è scattato il sequestro preventivo di un’area pavimentata parzialmente coperta di circa 3mila mq, di 17 cassoni scarrabili e vari big bag contenenti complessivamente circa 500 mc di rifiuti di materiale plastico e rifiuti in legno, nonché di 3 macchine operatrici. Ulteriore sequestro è stato operato in Sicignano degli Alburni (Sa) ed ha riguardato un deposito giudiziario dove, direttamente sul suolo dell’area adibita alla custodia dei veicoli e senza alcuna protezione, erano ammassate oltre 200 carcasse arrugginite di autoveicoli non bonificate, oli esausti ed altri materiali ferrosi che, esposti direttamente all’azione delle precipitazioni atmosferiche, causavano l’inquinamento delle falde acquifere sottostanti mentre a Nocera Inferiore (SA) è stata individuata un’area situata in zona agricola adibita allo stoccaggio abusivo di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi costituiti da materiali ferrosi, veicoli fuori uso ed imballaggi in plastica. (segue) (Ren)