Napoli: giovedì la presentazione dell’Osservatorio immobiliare della Fiaip

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì, a partire dalle 15 all'Hotel Oriente in via Diaz, a Napoli, la Fiap Napoli presenterà l’Osservatorio immobiliare per conoscere tutti i dettagli di quanto accaduto nella città e in buona parte della sua provincia negli ultimi 12 mesi. Un'opera voluta dal consiglio napoletano della federazione italiana degli agenti immobiliari professionali presieduta da Claudio Matarazzo per offrire un punto di vista nuovo ed autorevole sui continui mutamenti degli scenari legati al mondo del mattone. "Abbiamo cercato – ha spiegato Matarazzo - di rendere quest'opera più interessante andando oltre i freddi numeri. Accanto al valore di: appartamenti, box e negozi delle zone oggetto di rilevazione, abbiamo voluto collocare una interessante guida all'acquisto per aiutare in maniera trasversale quanti hanno esigenza di compravendita. Inoltre non manca una guida al mutuo che resta sempre uno strumento indispensabile per quanti devono comprare casa". (segue) (Ren)