Sanità: sabato incontro internazionale a Napoli su chirurgia ricostruttiva legamento crociato

- Sabato 25 Maggio 2019, dalle ore 9.00, presso l’Hotel Excelsior di Napoli, si terrà il Congresso Internazionale “Anterior Cruciate Ligament Revision”, sul tema della chirurgia ricostruttiva del legamento crociato anteriore del ginocchio. Organizzato dai dottori Ugo Camilleri ed Emilio Lalla, il Congresso vedrà la partecipazione delle massime autorità mondiali in ambito di ortopedia del ginocchio che, per la prima volta, siederanno allo stesso tavolo dando vita ad un evento unico per Napoli ed il Meridione. Tra i relatori spiccano, infatti, i nomi del Prof. Freddie H. Fu di Pittsburgh (USA), che recentemente ha operato, tra gli altri, la star del calcio Zlatan Ibrahimovic, il Prof. Bertrand Sonnery-Cottet, Responsabile del Centro di Eccellenza F.I.F.A. a Lione, il Prof. Andrea Ferretti, già Responsabile Sanitario della Nazionale Italiana di Calcio, il Prof. Piero Volpi, Medico Sociale del FC Inter ed il Prof. Alfonso de Nicola, Responsabile dello Staff Sanitario della SSC Napoli. Il congresso sarà articolato in 4 sessioni, ognuna delle quali caratterizzata dall’analisi delle più recenti acquisizioni sulla chirurgia del legamento crociato anteriore e prevedrà anche alle ore 10 una tavola rotonda, moderata dal giornalista della Gazzetta dello Sport, Mimmo Malfitano, riguardante la ripresa dell’attività sportiva da parte del calciatore a seguito della ricostruzione del legamento crociato, argomento tra i più attuali e complessi nel panorama della ortopedia sportiva.(Ren)