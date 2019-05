Napoli: A. Cesaro (FI), sbagliato sospendere infermieri che hanno denunciato la presenza di formiche al San Giovanni Bosco

- "La decisione dell'Asl Napoli 1 di sospendere gli infermieri che hanno denunciato la presenza delle formiche nell'ospedale San Giovanni Bosco è profondamente sbagliata". Lo ha affermato il presidente del gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania Armando Cesaro. "Il loro unico torto - ha proseguito Cesaro - è stato quello di aver sollecitato i propri superiori a prendere provvedimenti per le intollerabili condizioni in cui, con grandi sacrifici, sono costretti a lavorare per garantire le cure ai pazienti. Nei fatti quelle formiche non le hanno portate coloro che oggi si ritrovano sospesi dal servizio da un'azienda la cui unica preoccupazione sembrerebbe essere stata solo quella di nascondere il più possibile lo scandalo delle gravi carenze strutturali e quindi igienico sanitarie dell'ospedale". "Mi auguro dunque un ravvedimento - ha concluso Cesaro -, auspico la revoca di un provvedimento che, alla luce dei fatti, appare eccessivo, se non ingiustificato", conclude il capogruppo regionale campano di Forza Italia. (Ren)