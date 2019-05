Sblocca cantieri: Chiamparino, Lega ha sacrificato Tav su altare equilibri governo

- “La decisione della Lega di ritirare in Commissione l’emendamento allo sblocca cantieri che definiva la Tav opera prioritaria conferma ciò che dico ormai da tempo: la Lega ha sacrificato la Torino-Lione sull’altare degli equilibri di governo, ha scelto le poltrone". Così il presidente della Regione, Sergio Chiamparino, in corsa per la carica di governatore nella coalizione di centrosinistra alle regionali del 26 maggio: "Domenica - aggiunge Chiamparino - c’è l’occasione di dare un segnale forte a sostegno della realizzazione dell’opera facendo prevalere nelle elezioni regionali chi senza se e senza ha sempre lavorato concretamente per far partire i cantieri e le opere compensative per il territorio, che ora rischiano il blocco per responsabilità della attuale maggioranza Lega-5Stelle”. (Rpi)